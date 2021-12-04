Cizre Belediyesi, ilçedeki moloz kirliliğinin önüne geçiyor

Şırnak'ın Cizre Belediyesi ilçenin farklı noktalarına usulsüz bir şekilde dökülen ve görüntü kirliliğine neden olan moloz yığınlarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatı üzerine, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski Şırnak yolu ve Nur Mahallesi Mem u Zin parkının çevresinde usulsüz bir şekilde dökülen molozların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bir yandan şehrin çeşitli mahallelerindeki boş arazilere ve yol kenarlarına dökülen molozların temizlenmesi için yoğun çaba sarf eden Cizre Belediyesi, bir yandan da kaçak ve izinsiz olarak dökülen molozlarla ilgili denetimlere başladı.

Moloz dökümü ve temizlenmesi ile ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada, "Yol kenarlarına ve boş arazilere rastgele moloz ve çöp bırakan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince en üst sınırdan para cezası uygulanacaktır. Para cezası ile birlikte ayrıca söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraflar da sorumlu kişi veya kişilerden tahsil edilecektir. Bu konuda asla taviz verilmeyecektir" denildi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların düzenli ve temiz bir yaşam alanına sahip olması amacıyla şehir merkezinde de bulunan molozların kaldırılması için çalışmalar başlattıkları kaydedildi.

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