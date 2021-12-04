Cizre’de 'Ya İstiklal ya izmihlal' tiyatro oyunu sahnelendi

Şırnak'ın Cizre İçle Belediyesinin öğrencilere yönelik düzenlediği etkinlik kapsamında sahnelenen 'Ya İstiklal ya izmihlal' tiyatro oyunu beğeni topladı.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen tiyatro oyunu Cizreli öğrenciler ile buluştu. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un da katıldığı tiyatro oyununa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlçede eğitim gören öğrencilerin katıldığı tiyatro oyunu, Cizre Belediyesi konferans salonunda sahnelendi. Tiyatroyu büyük bir zevkle izlediklerine belirten öğrenci ve öğretmenler, böyle anlamlı bir etkinlik düzenleyen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’a ve belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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