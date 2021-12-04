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AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

DHA

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü


Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak), (DHA)AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin Lideri Tahir Güven, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Cizre İlçesi Cudi Mahallesi Mercan sokakta meydana geldi. AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven´in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Güven hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyerek ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis çevre güvenliği aldığı olay bölgesinde çok sayıda boş kovan buldu. Olayı duyan Meman Aşireti mensupları hastaneye adeta akın etti.
Polis ekipleri olay yerinde önlemlerini devam ettirirken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN
2021-12-04 22:17:39

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