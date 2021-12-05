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Kato Dağı eteklerinde 4 milyonluk kapalı yüzme havuz faaliyete geçti Terör bitti, yatırımlar hız kazandı

İHA

Kato Dağı eteklerinde 4 milyonluk kapalı yüzme havuz faaliyete geçti Terör bitti, yatırımlar hız kazandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla devletin yatırımları hız kazandı. Kato Dağı eteklerinde tam teşekküllü kapalı yüzme havuzu faaliyete geçti.
Güvenlik güçlerinin sözde ikinci Kandil denilen Kato Dağı, Besta, Marinus ve Faraşin yaylalarında terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonlar sonucu huzurun sağlanmasıyla devletin yatırımları hız kazandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaplıcanın yanı sıra öğrenciler için 4 milyonluk yatırımla kapalı yüzme havuzu yapıldı. 27 bin nüfuslu ilçe konumu itibariyle birçok bölgeye uzak olunca kaymakamlık ve belediye birçok yatırımı halkla buluşturdu.
Bu yıl tamamlanan yüzme havuzuna rağbetin oldukça fazla olduğu görüldü. Kafeterya, sauna ve sıcak su dolu havuzu olan kompleks geçtiğimiz hafta halkın hizmetine açıldı. İstihdamında sağlandığı komplekste, haftanın 3 günü bayanlar, 4 günü ise erkekler için hizmet verdiği belirtildi.

"Burada güzel işler oluyor"
Belediye Başkanı Habip Aşan, Beytüşşebap için birçok yatırımın geldiğini söyledi. Başkan Aşan, “Çok mutluyuz. Gençlik ve spor bakanlığımızın, valiliğimizin ve kaymakamlığımızın katkılarıyla burada güzel işler oluyor. Kapalı yüzme havuzunun yanı sıra, Türk hamamı, sauna, kafeterya ve teras katını ilave ettik. Bizlere bu anlamda destek veren bütün kurumlarımıza teşekkür ederim. Beytüşşebap hizmetlerin en güzeline layık” dedi.

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