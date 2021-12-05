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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

İHA

Silahlı saldırıda öldürülen AK Parti eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta dün akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Ulaş köyüne götürüldü. Cenazeyi taşıyan ambulansın köye girişiyle Güven’in akrabaları ağıtlar yakarken, bazı akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Güven'in cenazesi köy meydanında kurulan taziye çadırı önünde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, TSO Başkanı Salih Sefinç, kanaat önderleri ve binlerce vatandaş katıldı. Vali Pehlivan ve beraberindekiler defin işleminden sonra taziye çadırını ziyaret ederek Cihan Güven ve akrabalarına başsağlığı diledi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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