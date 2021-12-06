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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

İHA

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, silah, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirdi. Operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından 29 Kasım 05 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 6,63 gram metamfetamin, 4,47 gram eroin, 2,95 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong düzeneği, 3 bin 111 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte çek ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 38’i kaçakçılık, 15’i asayiş suçlarından, 1’i resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1’i terör suçundan olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.

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