Şırnak’ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 05 Aralık Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2’si adli kontrol şartı olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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