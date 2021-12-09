Kocaeli'de iki işçi servisi çarpıştı: Yaralılar var

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Şırnak

2021-12-09 14:54:28



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