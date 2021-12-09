Cizre'de, AK Parti eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesinde 3 gözaltı



Sekvan KÜSEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 4 Aralık akşamı Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven´in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, önceki gece Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.

Dinç´in Cizre´de birçok yasa dışı olayın örgütleyicisi şüphesiyle polisin takibinde olduğu öğrenildi. Dinç´in yakalandığı evin ise HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz´ın anne, babası ve kardeşlerinin oturduğu bina olduğu öğrenildi. Kaçmaz´ın Cizre'ye geldiğinde Dinç´in yakalandığı evde kaldığı belirlendi. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM'de, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç´i, HDP´li milletvekili Hüseyin Kaçmaz´ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun" açıklamasını yapmıştı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜSEN

2021-12-09 15:28:17



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