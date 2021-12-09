Cizre'de, AK Parti eski ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesinde 1 tutuklama (2)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Şırnak´ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili şüpheli Emin Kalkan'ın tutuklandığı öğrenildi. Gözaltındaki üç şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak sürdürülen adli tahkikat kapsamında, bahse konu eylemin şüphelilerinden M.M.D. isimli şahıs, 07.12.2021 günü akşam 19.00 sıralarında H.K.,M.S.K, A.K, isimli şahısların aile apartmanına girmiş, yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra bahse konu evden, aile apartmanının sakinlerinden A.K. ile birlikte araçla ayrılırken, M.M.D. ve A.K isimli her iki şahıs da yakalanarak savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.M.D ile irtibatlı olduğu tespit edilen S.G. isimli şüpheli şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 08.12.2021 tarihinde Silopi İlçesinde, K.K. isimli şahsın evinden ayrılırken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklu, 3 kişi gözaltında bulunmakta olup adli soruşturma devam etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÖSEN

2021-12-09 17:46:02



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