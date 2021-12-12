Allpower Akü Cizre Belediyespor - Sorgun Belediyespor:1-3



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,DHA)- SALON: Şırnak

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla 23-25

CİZRE BELEDİYESPOR: ,Umut Demir, Osmany Uriarte, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun,( Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu)

SORGUN BELEDİYESPOR: Danilov Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Onur Altınkaya, Poluıan Tymofii(Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Ali Onur Ediş, Erenhan Can, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcı)

SETLER: 23-25,25-22, 13-25, 25-21

SÜRE: 113 dk.(33, 32, 22, 26)Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12´nci hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor, evinde Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede Allpower Cizre Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Sorgun Belediyespor´a 3-1 yenildi.

İlk seti, Sorgun Belediyespor 23-25´lik skor ile kazandı. İkinci setin başlaması ile birlikte toparlanan Allpower Cizre Belediyespor zaman zaman 8 farka kadar önce geçtiği seti 22-25 kazanarak skora dengeyi getir. 3´üncü sette oyun kontrolünü yeniden eline alan Sorgun Belediyespor seti de alarak durumu 2-1 getirdi. Son sette ise kıyasıya geçen mücadelenin sonunda seti 25-21´lik skor ile alan Sorgun Belediyespor böylece maçı 3-1 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-12-12 15:54:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.