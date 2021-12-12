Allpower Akü Cizre Belediyespor - Sorgun Belediyespor:1-3

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,DHA)- SALON: Şırnak
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla 23-25
CİZRE BELEDİYESPOR: ,Umut Demir, Osmany Uriarte, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun,( Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu)
SORGUN BELEDİYESPOR: Danilov Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Onur Altınkaya, Poluıan Tymofii(Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Ali Onur Ediş, Erenhan Can, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcı)
SETLER: 23-25,25-22, 13-25, 25-21
SÜRE: 113 dk.(33, 32, 22, 26)Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12´nci hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor, evinde Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede Allpower Cizre Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Sorgun Belediyespor´a 3-1 yenildi.
İlk seti, Sorgun Belediyespor 23-25´lik skor ile kazandı. İkinci setin başlaması ile birlikte toparlanan Allpower Cizre Belediyespor zaman zaman 8 farka kadar önce geçtiği seti 22-25 kazanarak skora dengeyi getir. 3´üncü sette oyun kontrolünü yeniden eline alan Sorgun Belediyespor seti de alarak durumu 2-1 getirdi. Son sette ise kıyasıya geçen mücadelenin sonunda seti 25-21´lik skor ile alan Sorgun Belediyespor böylece maçı 3-1 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-12-12 15:54:22
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