Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 - Sorgun Belediyesi: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Sorgun Belediyesi'ne 31 yenildi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandeniz, Fatih Yayla
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, İvanov Svetoslav, Fatih Uslu,)
Sorgun Belediyesi: Roman Danilov, Murathan Kısal, Orcun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluıan Tymofii, (Furkan Gök, Erenhan Can, Deniz İvden, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Ediş, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya)
Setler: 2325, 2522, 1325, 2125
Süre: 112 dakika (33, 31, 22, 26 )
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.