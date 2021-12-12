Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 - Sorgun Belediyesi: 3

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Sorgun Belediyesi'ne 31 yenildi.



Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandeniz, Fatih Yayla

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, İvanov Svetoslav, Fatih Uslu,)

Sorgun Belediyesi: Roman Danilov, Murathan Kısal, Orcun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluıan Tymofii, (Furkan Gök, Erenhan Can, Deniz İvden, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Ediş, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya)

Setler: 2325, 2522, 1325, 2125

Süre: 112 dakika (33, 31, 22, 26 )



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