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Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi

İHA

Belediye Başkanı Alihan Babat, voleybol il birincisi ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 'Hayatı Fark Et Kendini Keşfet' projesi kapsamında il bazında yapılan voleybol turnuvasında üstün başarı elde eden Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde 1. olan Şehit Er Şeref Bulut Ortaokulu öğrencilere hediye dağıttı.
Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Babat, "İl bazında şampiyon olan öğrencilerimizi bu gün makamımızda ağırladık. Kendilerinde başarılarından dolayı ödül verip tebrik ettim. Çocuklarımızın her alandaki başarısı bizleri çok mutlu ediyor, bu anlamda onlara her zaman desteğimiz devam edecek" dedi.

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