Şırnak'ta 1000 su kaplumbağası ele geçirildi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 335 gram esrar, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara, 335 gram esrar, 34 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ele geçirilen su kaplumbağaları ise koruma altına alınıp, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-12-13 13:21:45



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