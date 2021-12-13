Şırnak’ta terör operasyonu: 43 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 43 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Terörle mücadele kapsamında 612 Aralık 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 3 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 şüpheli serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi, 31 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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