Silopi’de odun toplamaya giden çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde ikamet eden 15 yaşındakı Cuma Sadak odunların altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, odun toplamaya giden 15 yaşındaki Cuma Sadak, odunların altında kalarak yaralandı. İç kanama geçiren Sadak, arkadaşlarının yardımıyla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Cuma Sadak'ın cenazesi Şırnak’ta yapılan otopsinin ardından Silopi ilçesine bağlı Görümlü belde merkezinde bulunan mezarlıkta defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.