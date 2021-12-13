Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen bin su kaplumbağası ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısında, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen bin adet su kaplumbağası ele geçirildi.

Irak’tan kaçak yollarla yurda sokulmak istenen bin su kaplumbağası ele geçirildi. Habur Sınır Kapısından gelen bir araçta Botaş Polis güvenlik noktasında arama yapıldı. Aramada ele geçirilen ve kaçak yollarla sokulmak istendiği anlaşılan bin su kaplumbağasına el konuldu. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, “Geçen hafta içerisinde Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Botaş yolunda yapılan aramada bin adet kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirilip il müdürlüğümüze intikal edildi. Bize teslim edilen kaplumbağaları burada bir gün misafir ettik. Yaban Hayvanlarını Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde veteriner hekim gözetiminde sonraki günde Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze bağlı Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Orada gerekli kontrollerin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edilecektir" dedi.

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