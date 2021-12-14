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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

İHA

Kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

Şırnak’ta uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.A., Jandarma Suç Araştırma Timi'nin fiziki araştırma ve takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, 2012 yılında İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan ve kaçak olarak yaşayan A.A. isimli şahıs için Uludere JASAT yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan A.A.’nın hakkında fiziki araştırma yapan ve fiziki takibe başlayan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde saklandığı ikametine operasyon düzenledi. JASAT ve Uzungeçit Jandarma karakolu ile müşterek yapılan operasyon sonucu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.A., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan A.A. tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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