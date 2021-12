Şırnak'ta eksi 22 derecede yaylaya terk edilen hayvanlara, kaymakamlık ile tarım ve orman müdürlüğü sahip çıktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, 2 bin 650 rakımlı Faraşin, Akarsu ve Toptepe gibi yaylaları terk eden göçerler, at, eşek ve katırları eksi 22 derece havanın hakim olduğu bölgeye bıraktı. Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanlara sahip çıkan vatandaşlara destek verecek.

Göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin, Akarsu, Toptepe gibi yayla ve köylerden kış dönüşünü tamamladı. Göçerler, beraberinde götürdükleri at, eşek ve katırları eksi 22 derece havada geride bıraktı. Beytüşşebap Kaymakamlığına gelen talep üzerine ilçe kaymakamı Hasan Uğuz'un talimatıyla Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, gazeteciler ve arama ekibi yaylaya çıkarak hayvanları bulmak için arama başlattı. 7 saatlik arama sonrası kayalık alana sığınmış halde bulunan at, eşek ve katırlar yüksek rakımlı yaylada ekipler tarafından kurtarıldı. Kaymakam Uğuz’ın 5 ay boyunca hayvanlara bakacaklara yem ve maaş desteğinde bulunacaklarını belirtmesi üzerine vatandaşlar sahiplendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, donmak üzere olan hayvanları kurtardıklarını ifade ederek, hayvanların durumunu sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi. Aktaş, “Konuyu kaymakamımız Hasan Uğuz’a arz ettim. Ekiplerimizle beraber yaylaya çıktık. Bu yaylalar Şırnak ili ve ilçelerinin kullandığı bir yayla. Bahar aylarında gelip sonbahar ’da giden göçerler, gittiklerinde hayvanlarını bırakıp ölüme terk etmişler. Kaymakam bey de bize destek oldu. Bu sene 5 bin ’in üzerinde 300’den fazla aile gelmişti. Yaylada kalan köylülerle sabahtan aramaya başladık. Burada bakımlarını üstlenecek olan bir vatandaşımız için kaymakamımız destek vereceğini söyledi. Donmak üzereyken dağlardan indirdik. Buradan göçerlere seslenerek ricam şudur. Bu hayvanları beraberinde götürsünler, burada bırakmaları etik değil, insani bir durum değil. Gelecek sene geldiklerinde hayvanlarını tekrar teslim edeceğiz. Ama bir daha böyle yapmasınlar, lütfen” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, konuya hassasiyetlerinden dolayı İhlas Haber Ajansı ekibine teşekkür ettiğini kaydetti.

