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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, çiftçilerle bir araya geldi

İHA

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, çiftçilerle bir araya geldi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan’ın da katılımıyla, çiftçileriyle toplantı yaptı.
Toplantıda modern hayvancılık projesi başta olmak üzere belde genelinde yapılan hayvancılık, tarımsal faaliyetler, yapılan yayla yolları, mezbahane ve üretilen ürünler için pazar konuları ele alındı. Bölgenin en çok yayla yolu yapan belediyesi olarak bilinen Şenoba belediyesi, beldedeki çiftçilerin ürünlerini satmaları için yeni projeler sundu. Yayla hayvancılığı ve tarımsal faaliyetlerinin yanında bölgede balıkçılığın da geliştirilmesi için projeler sunuldu.
AK Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Tarım ve Orman Müdürümüz Murat İnan ile hemfikir olduğumuz bir çok projeyi çiftçilerimize sunduk. Bilindiği üzere bölgemizin geçim kaynağı hayvancılık ve tarımsal faaliyetler, bu koltuğa oturduğumuz günden beri özellikle beldemizdeki ekonomik refahı yükseltmek için çaba sarf ediyoruz. İlk etapta tüm yaylalarımıza ve sulak arazi bulunan bölgelere yol yaptık, ulaşımı kolaylaştırdık, hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımız yaylalara daha rahat gidip geliyor. Tarımsal faaliyet yürüten vatandaşlarımızda bağ bahçelerine daha kolay ulaşım sağlıyorlar. Bunun akabinde şu anki projemizde beldemizdeki çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri için bir pazar oluşturmak ve üretilen ürünleri bu pazar yerinde satışa sunmak. Ayrım gözetmeksizin tüm belde halkımızın talep ve isteklerini karşılamaya devam ediyoruz. 2022 yılı Şenobalı çiftçilerimiz için hem tarımsal faaliyetlerde hemde hayvancılıkta çağ atlayacakları bir yıl olacak" dedi.

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