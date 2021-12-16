Şırnak’ta 4 yıldır yaylada tek başına eksi 30 derecede yaşıyor Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaylada yaşıyor

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– Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin yaylasında Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor. Ailesi Van’da olan Aslan, 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla hayatını sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin yaylasında göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 ati 1 köpeği ve 25 koyunuyla eksi 30 derecede Faraşin yaylasında hayatını sürdürüyor. Telefon ve televizyondan uzak yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz deresinde balık tutarak geçiriyor.

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