Kaymakam Tunç’tan kan bağışına destek

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cizre Kaymakamlık binasında önünde kurulan Kızılay Kan Merkezinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakamı Tunç, sağlıklı insanların 3 ay aralıklarla kan verebileceğini hatırlattı. Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Kaymakam Tunç; "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız, 1531 Aralık tarihleri arasında 09.30 18.00 saatleri arasında Kaymakamlık binası önünde kan bağış desteğinde bulunabilirler” dedi.

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