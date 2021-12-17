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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TVF Şırnak’ta Fabrika Voleybol Okulu açtı

İHA

TVF Şırnak’ta Fabrika Voleybol Okulu açtı

Çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu Şırnak’ta açıldı.
Türkiye'de 614 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF, Şırnak’ta Fabrika Voleybol Okulu'nun açılışını gerçekleştirerek, 200 öğrenciye malzeme desteğinde bulundu. Fabrika Voleybol Okulu antrenörleri tarafından öğrencilere temel spor eğitimi ile voleybolun temel kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, çocuklar ile bir süre voleybol oyandı. Fabrika Voleybol Okulu açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Voleybol Federasyonun 2013 yılından itibaren uyguladığı Fabrika Voleybol programı çerçevesinde voleybol sporunun geliştirilmesi, özellikle çocukların erken yaşlarda voleybol sporuyla tanışması maksadıyla bu uygulamayı Şırnak’ta da başlattıklarını belirtti. 35. Fabrika Voleybol programı Şırnak’ta hayata geçirdiklerini aktaran Vali Pehlivan, "İlk etapta 200 çocuğumuzla bu uygulamayı başlatıyoruz. 6 12 ve 14 yaş grubunda çocuklarımız buraya gelecekler, burada voleybol sporunu öğrenecekler, voleybol sporuyla tanışacaklar. Belki de ilerleyen yaşamlarında profesyonel anlamda bunu yapacaklar. Profesyonel sahada ilerlemeseler bile hangi mesleği yapıyor olurlarsa olsunlar diğer branşlarda olduğu gibi sporun bir yaşam tarzı olarak sporun sağlık yönünü, kardeşlik hukukunu geliştirme, takım ruhunu geliştirme yönünü erken yaşlarda edinecekler. Bu programda görev almış ve görev alacak olan antrenörlere, her kademedeki katkı sunan ütün sporseverlere, sporculara teşekkür ediyorum. Bu kurstan faydalanacak olan çocuklarımıza da hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş: "Şırnak’ta çok güzel şeylerin yapıldığını gördük"
TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ise Türkiye Voleybol Federasyonu olarak Fabrika Voleybol Okullarının 35’incisini Şırnak’ta açtıklarını ifade etti. Sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştiğini kaydeden Aslandaş, "Bütün giderleri federasyonumuz tarafından karşılanacak. Şırnak’ta çok güzel şeylerin yapıldığını gördük. Biz voleybol federasyonu olarak bu güzel hizmetlere katkı yapmak istedik ve şehre fabrika voleybol okulunu getirdik. Çocuklarımızın gülmelerini istiyoruz. İklimin değişmesini istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyoruz. Şırnak Valiliği ile Belediye’nin spor alanında yaptıkları bizi çok şaşırttı ve mutlu etti. Önümüzdeki günlerde valilik ve belediye ile tam işbirliği içerisinde daha büyük projelere ve etkinliklere Şırnak’ta hayat vereceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Bu projeye Şırnak’ın sahip çıkacağına inanıyorum ve hiç kuşku duymuyorum” diye konuştu.

Başkan Mehmet Yarka: "Bu çocuklar inşallah geleceği temsil edecekler"
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yıllardan beri Şırnak’ta yaşanan olumsuzluklara karşı her ay yeni yenilikler eklendiğini söyledi. Yarka, "Şimdi de Voleybol Fabrika Okulu Türkiye’de 35’incisi merkez olarak açılan okulun ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çocuklar inşallah geleceği temsil edecek adaylar. Voleybol güzel bir spor branşı. İlimizi efeler liginde Alpower Akü Cizre Belediyespor temsil ediyor. Şırnak belediyemizin hem kadınlar hem de erkekler voleybol takımları var" şeklinde konuştu.
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış ve malzeme dağıtım törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, antrenörler ve sporcular katıldı.

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