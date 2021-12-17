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Avustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre’de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçti

İHA

Avustralya Büyükelçiliği destekledi, Cizre’de kız çocuklarına yönelik proje hayata geçti

– Şırnak’ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Avustralya Büyükelçiliğinin desteği ile kız çocuklarına yönelik teknoloji okuryazarlığı projesinin açılışı yapıldı.
Cizre’de Avustralya Büyükelçiliğini çağrısını üzerine kız çocuklarına yönelik teknoloji okuryazarlığı projesi hazırlandı. Hazırlanan proje kabul edilerek hibe almaya hak kazandı. Sadece ortaokul düzeyindeki kız çocuklarının eğitim alacağı projede robotik kodlamanın dışında dijital yetkinlik kazanmaları yönünde eğitim verilecek. 60 kız öğrenci çeşitli okullardan seçilerek başlangıç seviyesinde 40 saat eğitim alacak ve ileri düzeylere geçtikten sonra eğitimlere devam edilecek.
Kız çocuklarına yönelik teknoloji okuryazarlığı projesi hakkında bilgi veren proje koordinatörü Ferda Ekinci, proje kapsamında ortaokul düzeyinde kız öğrencilerin burada robotik kodlamanın dışında dijital yetkinlik de kazandırmaya çalışacaklarını ifade etti. Ekinci, “Bu projeyi geçen sene Pandemi döneminde Avustralya büyükelçiliğinin çağrısı üzerine yazmıştık ve projemiz kabul edildi. Avustralya Büyükelçiliği tarafından hibe almaya hak kazandık. Sadece kız öğrencilerimize yönelik bir projeydi. Ortaokul düzeyinde kız öğrencilerin burada robotik kodlamanın dışında aynı zamanda dijital yetkinlik kazanmaya çalışıyorlar. 60 kız öğrencimizden oluşacak. Çeşitli okullardan öğrenci seçimi gerçekleştirdik. Üç grup halinde 40 saat eğitim olacak öğrencilerimiz. Bu başlangıç seviyesi. Başlangıç seviyesinden sonra çocuklarımız da orta ve üst düzeyde ilerleme kaydetmek için eğitimleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Robotik kodlama öğretmenlerimiz aracılığıyla bu vasıtayla Avustralya Büyükelçiliğine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kurum müdürü ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Murat Işıkoğlu, “Merkezimizde Avustralya Büyükelçiliği’nin himayelerinde gerçekleşen destekleri ile gerçekleşen ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğindeki kız çocuklarının teknoloji okuryazarlığı üzerine proje açılışımızı gerçekleştirdik. Kız öğrencilerin teknolojiye bilime olan meraklarını ilgilerini arttırmak, onları teknoloji ile buluşturmak için bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle bu öğrencilerimiz kendi yaşamlarında ileriki hayatlarında robotik ile ilgili çalışmalar yapabilecekler” şeklinde konuştu.
İsmail Ebuliz Bilim ve Sanat Merkezinde açılışı yapılan projeye Cizre kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Tunç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Proje koordinatörleri Ferda Ekinci, Hasan Akdemir, kurum müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Proje eğitimine katılan öğrencilere sertifika ve hediye verildi.

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