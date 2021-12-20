Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15´i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´ya yönelik 13-19 Aralık'ta kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 15´i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-12-20 11:16:27



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