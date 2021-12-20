Vali Pehlivan, BEM-BİR-SEN ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı

Şırnak Valiliği ve BEMBİRSEN Şırnak Temsilciliği arasında İl Özel İdaresi 2022 Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı.

6. dönem toplu sözleşmesinin en önemli kazanımı olan; Şırnak İl Özel İdaresi çalışanlarını kapsayan, Sosyal Denge Sözleşmesini (SDS); Şırnak İl Özel İdaresi adına Vali Ali Hamza Pehlivan ile BEMBİRSEN İl Başkanı Ahmet Temel arasında düzenlenen törenle imza altına alındı. Düzenlenen imza törenine; Vali Ali Hamza Pehlivan, Vali Yardımcı İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Erdoğan, MemurSen İl Başkanı Abdullah Çatı ve BEMBİRSEN Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel katıldı. Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, “Kanunların gösterdiği şekilde Sosyal Denge Sözleşmesini yapıyoruz. Şimdi bizler atmış olduğumuz imzalar ile bunun devamını gerçekleştirdik, güncelleme yaptık. Sosyal Denge Sözleşmesinin memur arkadaşlarımızın motivasyonunu yükselteceğini, bu sözleşme Şırnak’a hizmet olarak geri dönecektir” dedi.

Sosyal Denge Sözleşmesi konusunda BEMBİRSEN'in yapıcı bir davranış sergilediğini ifade eden Vali Pehlivan, sendika yöneticilerine gösterdikleri örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

BEMBİRSEN İl Başkanı Ahmet Temel, “Özel İdare'de çalışan memurların mali ve sosyal haklarında iyi bir iyileştirme yaptık. Yetkili sendika olarak yürüttüğümüz bu çalışma 01 Ocak 2022 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan SDS’yi valilik makamında, imzaladık. Yürüttüğümüz yapıcı ve diyaloga dayanan müzakereler sonucunda, sözleşmemizi imzalıyor olmaktan dolayı mutluyum. Sosyal Denge Sözleşmesi Yerel Yönetimde çalışan tüm personeller için önemli bir sözleşme. Personelimizin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm çalışanımıza maddi anlamda destek sağlayacak olan sözleşme ile personelimiz lehine en iyi şartları oluşturduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti devleti memurları olarak her zaman için devletimize ve milletimize hizmet borcumuzun olduğu bilincindeyiz. Çalışanlarımızın tamamıyla birlikte milletimize hizmet etmek gibi kutsal bir hedefe odaklanmış büyük, güçlü bir aileyiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve şeffaflık içerisinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz zaman hiç bir güç büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin önünde duramayacaktır. Görevimiz vatanımıza milletimize aziz hemşerilerimize en güzel şekilde hizmet etmektir. Biz çalışanlar olarak yapmamız gereken çalışmalarımızı, performansımızı daha da artırarak, hizmetimizi Hazreti Nuh AS memleketi, Şehri Nuh’umuza, Türkiye’mize en güzel şekilde yapmaktır. Arkadaşlarımız da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha özverili çalışacaklardır. Bu sözleşmenin hizmet kalitesi olarak geri döneceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öncelikle güler yüz ve samimiyetle bizleri karşılayan, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a, Vali Yardımcımız İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Erdoğan’a ve emeği geçen katkı sunan tüm ilgililere BEMBİRSEN ailesi adına teşekkür ederim. Sözleşmenin öncelikle üyelerimize, tüm çalışanlara, İl Özel İdaremize ve sendikamıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

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