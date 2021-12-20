Silopi Genç Memur-Sen'den Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi etkinliği

Şırnak'ta, Genç MemurSen Silopi Temsilciğince şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un anısına düzenlenen şiir dinletisi etkinliğinde, Karakoç'un hayatı anlatılarak şiirleri seslendirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Genç MemurSen İlçe Temsilciliğince şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un anısına şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatı ve çalışmalarını konu alan slayt izletildi. Karakoç'un şiirlerinin seslendirilmesinin ardından Eğitim BirSen İlçe Başkanı Bilal Aksoy'un katılımcılara teşekkür etmesiyle program sona erdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Genç MemurSen Silopi Temsilcisi Mustafa Kılıç, "Merhum şair, mütefekkir Sezai Karakoç'u anma adına düzenlediğimiz etkinlikte öğretmen arkadaşlarımız şiir ve müzik dinletisi yaptık. Bu güzel akşamı bize sağlayan Sezai Karakoç gibi üstatların geride bıraktığı ruhtur. Özellikle vurgulamak istediğimiz temada buydu. Aracılığınızla katılım sağlayan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, MemurSen İl Şube Başkanı Abdullah Çatı, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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