Silopi Genç Memur-Sen'den Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi Genç Memur-Sen'den Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi etkinliği

İHA

Silopi Genç Memur-Sen'den Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi etkinliği

Şırnak'ta, Genç MemurSen Silopi Temsilciğince şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un anısına düzenlenen şiir dinletisi etkinliğinde, Karakoç'un hayatı anlatılarak şiirleri seslendirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Genç MemurSen İlçe Temsilciliğince şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un anısına şiir dinletisi etkinliği düzenlendi. Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatı ve çalışmalarını konu alan slayt izletildi. Karakoç'un şiirlerinin seslendirilmesinin ardından Eğitim BirSen İlçe Başkanı Bilal Aksoy'un katılımcılara teşekkür etmesiyle program sona erdi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Genç MemurSen Silopi Temsilcisi Mustafa Kılıç, "Merhum şair, mütefekkir Sezai Karakoç'u anma adına düzenlediğimiz etkinlikte öğretmen arkadaşlarımız şiir ve müzik dinletisi yaptık. Bu güzel akşamı bize sağlayan Sezai Karakoç gibi üstatların geride bıraktığı ruhtur. Özellikle vurgulamak istediğimiz temada buydu. Aracılığınızla katılım sağlayan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Programa, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, MemurSen İl Şube Başkanı Abdullah Çatı, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Pehlivan, BEM-BİR-SEN ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, BEM-BİR-SEN ile sosyal denge ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 46 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 46 gözaltı
Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonlarında 15 tutuklama
Şırnak’ta terör operasyonu: 15 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 15 tutuklama
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 46 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 46 ...
ŞIRGAY, İHA muhabirine yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER ŞIRGAY, İHA muhabirine yönelik yapılan çirkin ...
Atıl durumdaki prefabrik, çiftçiler için üretim merkezine çevrildi
YEREL HABERLER Atıl durumdaki prefabrik, çiftçiler için üretim ...
Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul ve Ankara'da
YEREL HABERLER Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul ve ...
Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Cizre'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
Şırnak’ta 'Hamsi Günü' düzenlendi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 'Hamsi Günü' düzenlendi
Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir’de Anıtkabir nöbet değişimini dağbaşında yapan çoban kuzenler askerlerin yaptığı değişimi canlı gördü
YEREL HABERLER Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir’de Anıtkabir nöbet ...
Uludereli çiftçilere 7 bin 800 fide dağıtıldı Çiftçilere 50 dönüme ekilmek üzere fideleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Uludereli çiftçilere 7 bin 800 fide ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.