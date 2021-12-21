Şırnak’ta 15 köy ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta dün geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı 15 köy ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak, dün gecede saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına teslim oldu. Kent merkezinde soğuk havalar ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar sokaklarda karın keyfini çıkarırken belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı.

İlçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Beytüşşebap ilçesine bağlı 14 köy ve 5 mezra ile merkeze bağlı Güneyçam köy yolu gün boyu etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgelerde greyder, kar bıçaklı kamyon ve ekipler kapanan yolları açmak için yoğun çaba göstermeye başladı. Kent merkezinde yoğun kar yağışına karşı belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını yürütüyor.

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