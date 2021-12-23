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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

İHA

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

Şırnak Valiliği, vatandaşların kış aylarında kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 619 kilometrelik yol ağında karayolları ve İl Özel İdaresi 207 personel, 76 araçla karla mücadele gerçekleştireceklerini belirtti.
Kış aylarının soğuk ve karlı geçtiği Şırnak'ta kent merkezi ve kırsalda vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması ve köy yollarının açık tutulması amacıyla yapılan hazırlıklar tamamlandı. Karla mücadele kapsamında 2 bin 619 kilometrelik yolda, Şırnak Belediyesi, Karayolları 95. Şube Şefliği, DEDAŞ, Türk Telekom, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık birimleri 207 personel, 76 araç ve teçhizat ile kışa hazır duruma getirildi.
Yapılan hazırlıkları incelemek üzere İl Özel İdaresi'ne gelen Vali Ali Hamza Pehlivan, 7 bin 152 yüz ölçüme sahip olduklarını, 6 ilçe, 240 köy ve 189 köy yerleşim alanı olarak kullanıldığını açıkladı. Yüksek kesimli köylerde kar mücadelesi verildiğini söyleyen Pehlivan, “Aralık ayı başında kış hazırlıklarını hızlandırdık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Özel İdaresi sorumluluğunda kar nedeniyle kapanması muhtemel olan yolların açılması hususunda 7 kurum belirlendi. Belirlenen 7 kuruma göre personel ve araç tesis edildi. İl genelinde 71 iş makinası, 5 paletli ambulans ve 207 personel görevlendirildi. İl emniyet, jandarma, AFAD, belediye ekipleri ile sağlık ekipleri her zaman olduğu gibi kış mevsiminde 7 gün 24 esaslı çalışmalarını sürdürecekler” ifadelerinde bulundu.
Vali Pehlivan, “Merkezi yerlerde ise belediyemiz karla mücadeleyi sürdürüyor. Şırnak Belediyesi bu kapsamda hazırlıklarını tamamladı. Yine 7 gün 24 saat esaslı vazife görecek şekilde 13 aracını hazır tutuyor. Buzlanmaya karşı da gerekli tuz stoklamayı yapmış durumda. 2 kar küreme, 1 greyder, 3 kazıyıcı kepçe, 1 loder, 3 damperli kamyon ve pikapla merkezde görev yapacak. Tabi belde ve ilçe belediyelerimiz de gerekli hazırlıklarını tamamladılar” diye konuştu.
“Paletli ambulans ve helikopterler hazır durumda”
7 gün 24 saat esaslı çalışan İl Sağlık Müdürlüğünün de hazırlıklarını tamamladığını aktaran Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü:
“5 paletli ambulans hizmet verecek. Bunların 3’ü merkezde, 1’i Beytüşşebap’ta ve 1 Uludere de görev yapacak. 23. Sınır Piyade Tümen komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığımız acil durumlarda helikopter ihtiyacı olduğu zamanlarda havanın müsaade ettiği ölçüde ve acil durumlarda devrede olacak. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma ve DEDAŞ ekipleri karla mücadelede 7 gün 24 saat esaslı takipte olacaklar. Emniyet ve jandarma ekipleri trafikte güvenliğin sağlanması için sürekli devriye hizmeti için vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis için 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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