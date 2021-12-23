Cizre’de nöbetçi dolmuş uygulaması başlatıldı

Nüfusu ve araç sayısı her geçen gün artan Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan ulaşım sorununu çözmek amacıyla harekete geçen Cizre Belediyesi, nöbetçi dolmuş uygulaması başlattı.

İlçedeki ulaşım sorununu çözmek amacıyla harekete geçen Cizre Belediyesi vatandaşların memnuniyetini artıracak çalışmalar başlattı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatı ile ilçede saat 24:00’a kadar 5 güzergahta nöbetçi dolmuş uygulamasını hayata geçirdi. Cizre Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ”Uygulama kapsamında güzergahta görev yapan araç sürücüsünün telefon numarası ve araç plakası aylık olarak ilgili kooperatiften alınarak, Cizre Belediyesinin web sayfasında ilan edilecek. Cizre Belediyesi olarak ulaşım konusunda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler devam edilecektir“ denildi.

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