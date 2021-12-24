Şırnak´ta 20 köy ve 6 mezra yolu kardan kapandı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı 4 köy ile 2 mezra, Beytüşşebap ilçesine bağlı 15 köy ile 4 mezra ve Uludere ilçesine bağlı 1 köy yolu olmak üzere 20 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-12-24 13:43:51



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