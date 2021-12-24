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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı

İHA

Cizre’de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kış mevsimi trafik tedbirleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında toplantı gerçekleştirildi .
Güvenli trafik akışının sağlanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi, oluşabilecek sıkıntılara mahal vermeme, mevsim boyunca yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Mehmet Tunç’un başkanlığında, kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi.
İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış öncesi ilçe genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda, kış ayının trafik, karayolları, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz bir şekilde atlatılması konusunda gerekli bilgilendirilmelerde bulunuldu. Toplantıda, önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı.

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