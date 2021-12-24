Cizre’de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kış mevsimi trafik tedbirleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında toplantı gerçekleştirildi .

Güvenli trafik akışının sağlanması, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi, oluşabilecek sıkıntılara mahal vermeme, mevsim boyunca yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Mehmet Tunç’un başkanlığında, kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış öncesi ilçe genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda, kış ayının trafik, karayolları, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sorunsuz bir şekilde atlatılması konusunda gerekli bilgilendirilmelerde bulunuldu. Toplantıda, önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.