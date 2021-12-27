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Cizre Gönüllü Merkezinde gençler hem öğreniyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor

İHA

Cizre Gönüllü Merkezinde gençler hem öğreniyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor

– Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi gençlerin bilgi öğrenme ve sosyal aktivite adresi oldu.
Gönüllülük kültürünün geliştirilmesi, afet ve insani yardım alanlarında kapasitenin arttırılması amacıyla açılan Kızılay Gönüllü Yönetimi Direktörlüğüne bağlı Cizre Gönüllü Merkezine gelen gönüllüler, hem yeni bilgiler öğreniyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyorlar. Gönüllü merkezinde hem projelerini hayata geçirdiklerini hem de güzel vakit geçirdiklerini dile getiren gönüllüler, merkezde mutlu olduklarını ifade ettiler.
Kızılay Gönüllü Merkezi Yöneticisi Zeynel Em, gönüllü faaliyetleri ile yüzlerce gence ulaştıklarını vurguladı. Merkezin yaptığı çalışmalarla gençlerin kültür olarak kendilerini geliştirmelerine, çevrelerine faydalı olmalarına katkı sağladığını söyleyen Em, “Kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen Cizre Gönüllü Merkezi yüzlerce gencin çevresine, ailesine, Cizre’deki ihtiyaç sahibi ailelere, hayvan severler olarak hayvanlara destek olmalarına imkan sağladı. Bizler, gençlerin tasarladığı projeleri hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Sosyal girişimcilik, yardımseverlik, kültürel faaliyetler, gönüllü faaliyetleri ve çevre etkinlikleri olmak üzere çalışmalarımız 5 tematik alandan oluşmaktadır. Kızılay gönüllü merkezine gelen gönüller buradaki imkanlardan faydalanabiliyor kafeteryası, kütüphanesi, çalışma salonları, eğitim salonları ve bilişim odasıyla gönüllerin gün boyunca zaman geçirebilecekleri bir yaşam, iyilik merkezi görevi görmektedir. Eğitimler vermenin yanı sıra aynı zamanda gençlerle beraber sosyal etkinliklerde yapmaktayız. Satranç, amigurumi, çocuk gelişimi, bilgisayar, robotik kodlama, drama gibi eğitimler vermekteyiz” dedi.
Cizre Kızılay gönüllü Merkezi üyesi Aynur Özkul, merkez sayesinde arkadaşlarıyla beraber gönüllü olarak birçok sosyal aktiviteye katıldığını söyledi. Etkinliklerin yaşlılara hane ziyaretleri, okulundaki çocuklara kitap kütüphane kurmak etkinlikleri, köy okulundaki çocuklara sinema etkinlikleri, çevre temizliği ve benzeri etkinlikler olduğunu dile getiren Özkul, bunları yapmaktan çok mutlu olduklarını, merkezin aktive yapmak için ikinci adresleri olduğunu kaydetti.
Gönüllülerden Şevval İmrağ ise merkeze projeler ve aktivitelere katılmak için geldiklerini belirtti. Projelerini merkez sayesinde gerçekleştirebildiklerini kaydeden İmrağ, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız projeler köy okullarına sinema etkinliği, halkı bilinçlendirme, engelli bireylerin hane ziyaretlerinde bulunuyoruz. Kızılay gönüllü Merkezi iyilik Köprüsü vazifesini görüyor bizim onlara ulaşmamızı sağlıyor Burada olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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