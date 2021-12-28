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Termometreler eksi 25 dereceyi buldu, iş makineleri donmasın diye aralıksız çalışıyor

İHA

Termometreler eksi 25 dereceyi buldu, iş makineleri donmasın diye aralıksız çalışıyor

Şırnak’ta karla mücadele gece gündüz devam ediyor. Havalar eksi 25 dereceyi buldu, iş makinaları donmasın diye ekipler, vardiyalı olarak kar mesaisinde.
Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kapalı köy yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüksek rakımlı Yeşilöz ve Hanke köyünde 4 aile için ekipler, eksi 25 derece havada çalışmalarını sürdürdü. İş makinalarının sürekli çalışır vaziyette bulunduran ekipler, dondurucu soğuklar, kar ve tipiyle mücadeleye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı yolda loder ve greyderlerle yol açmaya çalışan ekipler, 47 kilometrelik yolu açma çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelindeki bütün köy yollarını açan ekipler, yaylada kalan aileler için kaymakam Hasan Uğuz’un talimatlarıyla iki gündür yol açma çalışmalarını zorlu şartlarda devam ettiriyor.
İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, ekiplerle beraber gün boyu çalışmaları yerinde takip ettiğini söyleyerek, ilçe kaymakamı Uğuz’un talimatlarıyla yayladaki köylerde kalan 4 aile için seferber olduklarını belirtti. Kar yoğunluğundan dolayı yavaş ilerlediklerini ifade den Gökçe, “Bütün köy yollarımız açık sadece bu köy kaldı bunu da Allah’ın izniyle yarına kadar açacağız. Gecede çalışıyoruz. Çünkü iş makinaları durursa donar, bu sefer bu soğuklarda tekrar ısıtması çok zor olur. Ekip arkadaşlarımızla beraberiz, onların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

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