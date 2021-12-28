Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 79 gözaltı

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Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 79 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 26 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 13,06 gram eroin, 3,29 gram metamfetamin, 2,64 gram esrar, 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, 1 adet cep telefonu, 3 adet bong düzeneği, 10.838 paket kaçak sigara, 21 şişe kaçak içki, 2 adet cep telefonu, 17 adet emtia malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 66’sı kaçakçılık, 9’u asayiş suçlarından ve 4’ü Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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