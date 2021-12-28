Jandarmadan PKK’nın bağlantılarına operasyonu: 10 gözaltı

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Şırnak'ta jandarmanın terör örgütü PKK bağlantılarına yönelik başlattığı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, milis, işbirlikçi ve yardım yataklık yapan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl merkezi, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 8 ayrı adreste yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tablet bilgisayar, 15 adet cep telefonu, 3 adet flash bellek, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Şahısların adli işlemleri Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

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