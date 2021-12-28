6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAKVan kara yolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK´nın düzenlediği saldırı davasında, terörist Hüseyin Osmanpur için savcı 6 kez müebbet hapis cezası istedi

Şırnak´ta 26 Eylül 2016'da, ŞırnakVan yolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Hüseyin Osmanpur´un yargılanmasına Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi´nden SEGBİS ile katılan terörist Hüseyin Osmanpur, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini ve yazılı savunmada bulunacağını söyledi. Savcı, Hüseyin Osmanpur´un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından 6 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hüseyin Osmanpur´un avukatı ise, şehit edilen askerlerin silahlarının kayıp olup olmadığını, kayıp değilse silahlar üzerinde müvekkilinin parmak izlerinin bulunup bulunmadığı hakkında İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılmasını talep ederek, tutuksuz yargılama istedi. Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Hüseyin Osmanpur´un tutukluluk halinin devamın karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-12-28 12:55:16



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