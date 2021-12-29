Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

İHA

– Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk defa havuz ile buluştu.

Silopili çocuklar ilk defa havuzda hayallerine kulaç attı

– Şırnak’ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk defa havuz ile buluştu.
Silopi ilçesinde 'Hayallerine Kulaç At' projesi kapsamında köy okulu öğrencileri ilk defa havuz ile buluştu. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortak yürüttüğü 'Hayallerine Kulaç At' projesi ile köy okulu öğrencileri Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ilk defa havuz ile buluşarak yüzmenin ilk aşamalarını öğreniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı antrenörler gözetiminde eğitim alan çocuklar, erken yaşta yüzmeyi öğrenerek, müsabakalara hazırlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, ilçedeki köy okulunda okuyan bütün öğrencileri yüzme havuzuna getirdiklerini söyledi. Bilen, hedeflerinin bütün öğrencilerin havuz başında keyifli bir zaman geçirmeleri olduğunu ifade etti.

“Günlük ortalama 100 öğrenci eğitim görüyor”
Yüzme Antrenörü Sevim Çetin, köy okulu öğrencilerini eğittiğini ve bu kapsam da yatkın öğrenciler ile daha da yakından ilgilenerek çeşitli müsabakalar da yer almaları için çalışma başlatacaklarını aktardı. İlk etapta yüzmenin aşamalarını, yüzmek için hangi malzemelerin ne işe yaradığını öğrettikleri belirten Çetin; "Günlük ortalama 50 ile 100 arası öğrenciyi günlük gruplar halinde alarak eğitim veriyoruz. Öğrencilerimize sudan korkmamaları gerektiğini belirtiyoruz" dedi.
Öğrencilerden Özgür Karaman, ilk defa havuza geldiğini ve çok eylendiğini dile getirdi. Minik öğrenciler havuz sonrası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda çeşitli oyunlar oynayarak, buradaki 'Z Kütüphanesini' dolaştı. Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ile beraber ilçe merkezinde pizza yedikten sonra okullarına geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta drone ve fotokapanların gözü kaçak avcıların üstünde
YEREL HABERLER Şırnak’ta drone ve fotokapanların gözü kaçak ...
6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist için 6 kez müebbet istemi
YEREL HABERLER 6 askerin şehit olduğu saldırının sanığı terörist ...
Şırnak’ta ilk kez kitap fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Şırnak’ta ilk kez kitap fuarı düzenlendi
Jandarmadan PKK’nın bağlantılarına operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan PKK’nın bağlantılarına operasyonu: 10 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 79 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 79 ...
Termometreler eksi 25 dereceyi buldu, iş makineleri donmasın diye aralıksız çalışıyor
YEREL HABERLER Termometreler eksi 25 dereceyi buldu, iş makineleri ...
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Silopi’de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması’nın finali yapıldı
YEREL HABERLER Silopi’de Ezanı En Güzel Okuma Yarışması’nın finali ...
Cizre Gönüllü Merkezinde gençler hem öğreniyor hem de sosyal aktivitelerde bulunuyor
YEREL HABERLER Cizre Gönüllü Merkezinde gençler hem öğreniyor hem de ...
Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta yaban hayvanları için yem bırakıldı
Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı Buz tutan menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Şırnak’ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.