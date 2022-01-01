Bakan Soylu, turnuva maçının başlama vuruşunu yaptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Mehmetçik ile girdiği Şırnak´ta 'Kültür Şöleni Futbol turnuvası' final maçının başlama vuruşunu yaptı, maçı izledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek için dün akşam Şırnak´a geldi. Geceyi Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu yeni yılın ilk gününde Şırnak Valiliği, Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen `Kültür Şöleni futbol turnuvası´ final müsabakasını izledi. Maçın başlama vuruşunu gerçekleştiren Bakan Soylu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu ardından Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu kütüphane açılışı için Cizre ilçesine geçti.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-01-01 12:33:09
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