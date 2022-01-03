Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022´de kaçakçılık ve asayiş olayları ile ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 34'ü kaçakçılık, 15'i asayiş suçlarından olmak üzere 49 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık olaylarında gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyette ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca operasyonlarda 49,73 eroin, 2,07 gram metamfetamin, 11 bin 553 paket kaçak sigara ve 119 kaçak cep telefonu ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-01-03 12:29:37



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