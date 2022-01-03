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Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Canga: "Zehirli dilinizi dini değerlerimizden çekin” Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Canga’dan CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Birinç’in paylaşımına sert tepki

İHA

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Canga: "Zehirli dilinizi dini değerlerimizden çekin” Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Canga’dan CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Birinç’in paylaşımına sert tepki

DiyanetSen Şırnak şube başkanı Süleyman Çanga, CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Birinç’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye’nin içine etmeyi ant içmiş, elçi olarak AKP görevlendirmiş” paylaşımına sert bir dile tepki gösterdi.
DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, CHP Bursa Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Birinç’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları sert bir dille eleştirdi. Bu nasıl bir hadsizliktir ki siyasi düşüncenizi Allah’a hakaret etmek için kullanabiliyorsunuz ifadelerine yer verilen açıklamada, "Herkes haddini bilecek, Yüce Allah’a yapılan bu alenen hakaretin hesabını yargı önünde vereceksiniz halk nazarında vereceksiniz Ahirette de vereceksiniz. İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek gerek Müslümanların mukaddesatına, Yüce Allah’ımıza, gerekse diğer din ve peygamberlere saldırı kesinlikle kabul edilemez. Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Birinç hakkında soruşturma başlatılması yerinde bir karardır ve kesinlikle bu hakareti cezasız kalmamalıdır” dedi.
Çanga, açıklamasına şöyle devam etti: "Allah inancı bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Bu hakaret Allah inancı olan bütün insanlara yapılmış bir hakarettir. Yüce Allah’ı, siyasi düşüncenize, kişisel kin ve nefretinize alet edemezsiniz. Zehirli dilinizi çekin artık dini değerlerimizden. Ülkemizde huzur ortamını bozmak ve kaos oluşturmak için bahane üretmeye çalışanlara bu millet izin vermeyecektir. Yüce Allah’a yapılan bu saygısızlığın, hakaretin hesabını hem bu millet hem de yargı mercileri sizden soracaktır. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatör girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği saygı ve naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyoruz. Müslümanlar olarak bunun gereğini yerine getirmemiz gerekir. Bu vesile ile tüm Müslümanları, amacı tahrik ve provoke olan bu tür girişimlerin ve kişilerin oyununa gelmemeye, dengeli ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. DiyanetSen olarak Yüce Rabbimize ve dini değerlerimize hakaret edenlere karşı Olduğumuz ve başlatılan hukuki girişimlerin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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