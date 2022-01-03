Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

En düşük emekli maaşı belli oldu!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi savcılığı organizasyonunda Habur Sınır Kapısı’ndan rüşvet karşılığında gümrük kaçağı sigara, ilaç, cep telefonu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik ikametlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun, Şanlıurfa, Osmaniye ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gümrük çalışanlarında aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.