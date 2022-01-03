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Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

İHA

Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi savcılığı organizasyonunda Habur Sınır Kapısı’ndan rüşvet karşılığında gümrük kaçağı sigara, ilaç, cep telefonu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik ikametlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun, Şanlıurfa, Osmaniye ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gümrük çalışanlarında aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

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