Cizre Belediyesi’nden öz kaynaklarıyla hizmet

–Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren kilit parke ve boru üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Cizre Belediyesi tarafından Kurtuluş Köyü mevkiinde 10 bin dönüm üzerine kurulan kilit parke ve boru üretim tesisinde, 1000’lik, 600’lük ve 400’lük büz boru üretiminin yanı sıra 8’lik kilit parke ve su oluğu, bordür taşı, beton taban, beton konik, beton bilezik ve çim taşları üretiliyor.

Kilit parke ve boru üretim tesisi personelleri ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç; “Arızalanan makinelerin arızalarının ivedilikle giderilmesi ve üretimin halkımıza hizmet üretebilmek için randımanlı hale getirerek tesisi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Burada üretilen her şey İlçemizin gelişimi, kalkınabilmesi için çok ama çok önemli. Cizre’nin her sokağında öz kaynaklarımız ile üretilmiş malzemeleri kullanılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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