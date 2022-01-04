Cizre Belediyesinden sahipsiz hayvanlar için geçici bakımevi

Gaziantep’te iki Pitbull köpeğinin 4 yaşındaki bir kıza saldırmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında harekete geçen Şırnak'ın Cizre Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için geçici bakımevi yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderilen genelge ile Cizre Belediyesi harekete geçti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dirsekli köyü mevkiinde 3 dönüm alan üzerinde sokak hayvanları için geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini kurdu. Kaymakam Tunç, Dirsekli mevkiinde yapımı tamamlanan geçici sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Belediye, geçici hayvan bakımevinde ekipler tarafından getirilen sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yürütmekle beraber, sahipleri tarafından terk edilen ve sokakta yaşaması mümkün olmayan sakat ve yaşlı köpeklerin rehabilitasyonları ve bakımları sağlanacağı belirtildi. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla denetim yapacağı, sahipsiz hayvanların bakımevlerine götürüleceği kaydedildi.

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