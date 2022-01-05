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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti

İHA

16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti

Şırnak’ta, 16 kişiyle kurulan Yeşilay Cemiyeti, gönüllülerin başvurularıyla sayıları 5 bini geçti. Sınır hattında hizmet veren cemiyet, kolluk kuvvetleriyle hareket edip alkol, tütün, sigara, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok alanda çalışama hedefliyor.

Şırnak ve ilçelerinde zararlı maddelerle mücadele kapsamında 2014 yılında kurulan Yeşilay Cemiyeti bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 5 alanda mücadele başlatan ekipler, öğrenciler başta olmak üzere Aile Destek Merkezleri ve Kadın Destek Merkezlerinde eğitimler verilip zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak herkesi sağlıklı bir yaşama davet ediyor.
Şırnak Yeşilay Şube Başkanı Mahsun Çağın, cemiyet olarak 2014 yılında kurulduklarını, il ve ilçelerde bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade etti. Beş alanda mücadele ettiklerini aktaran Çağın, “6 ilçemizde temsilcilikler kurarak bütün okullarda alkol, tütün, sigara, madde bağımlılığı, teknoloji alanında çalışmalarımız var. Eğitimcilerimizi aktifleştireceğiz. Birkaç ilçemizde bağımlılık çok arttığı için bu ilçelerimize yöneldik. Sınır hattında bulunan bir ilde kalıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle beraber çalışıyoruz. Sınırda olan ilçelerimizde gerekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Güvenlik güçlerimizle beraber güzel bir yol kat ettik. Her temsilci etrafında 10 gönüllü üye topluyor. Biz günde 200 üyeden fazla kaydı yapıyoruz. 16 kişiyle başladık şimdi binlerce gönüllümüz oldu’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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