Cizre’de okul kütüphanelerine kitap destekleri devam ediyor

–Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe ve köy okullarında bulunan okul kütüphanelerine kitap desteğinde bulunma çalışmalarını sürdürüyor.



Eğitime verdiği desteklerle adından söz ettiren Kaymakam Mehmet Tunç, kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için verdiği talimatla belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce özenle hazırlanan kitaplar, Varlık İlk Ortaokulunun kütüphanesine teslim edildi. Eğitime her alanda destek verdiklerini aktaran Kaymakam Tunç, “Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi olarak her zaman ve her fırsatta okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlerimiz sosyal medya üzerinden okullarının kitap ihtiyaçları olduğunu bizlere aktardılar. Bizlerde buna duyarsız kalmayarak öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda kitaplarımızı hazırladık. Arkadaşlarımız bizzat okula giderek kitapları teslim ettiler. Güçlü Türkiye, bugünkü çocuklarımızın bilgi ve birikimi ile inşa edilecektir. Bunun farkındayız ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Okul idarecileri ve öğretmenler de, Kaymakam Tunç'a kitap desteğinde bulunduğu için teşekkürlerini iletti.

