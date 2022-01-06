Genç kızın çeyizini çaldılar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, aynı binada birer gün arayla Z.B.'ye ait 50 bin TL değerindeki çeyizi ile hamur yoğurma makinesini çalan 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Aydınlıkevler Mahallesi TOKİ konutlarında oturan aile, kızları Z.B.´nin yaklaşık 50 bin TL değerindeki çeyizlik eşyalarını çatı katındaki bir odaya koydu. Bir gün sonra odayı kontrol eden aile, kapının kırıldığını ve eşyaların çalındığını gördü. Bir gün sonra ise aynı binadan yaklaşık 3 bin TL değerinde hamur yoğurma makinesi çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili bölgede araştırma yaparken 2 şüphelinin park halindeki sepetli bir motosikleti çalmaya çalıştıklarını gördü. Polisleri fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 600 metrelik takibin ardından şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı yerde 6 parça halinde uyuşturucu madde bulundu.

Z.B.´nin çeyizlik eşyası ile aynı binadaki hamur yoğurma makinesini de kendilerinin çaldığını itiraf eden H.İ. ve Z.A. diğer şüphelinin ise F.B. olduğunu söyledi. Ekipler F.B.´yi de gözaltına aldı. F.B.'nin bulunduğu evde yapılan aramada çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-01-06 11:40:14



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