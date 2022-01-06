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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Tunç, İçkale’de restorasyon çalışmalarını inceledi

İHA

Kaymakam Tunç, İçkale’de restorasyon çalışmalarını inceledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İçkale’de başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Cizre Kale Mahallesinde bulunan ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan İçkale’de Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihalesi yapılan “ŞırnakCizre İçkale Yapıları Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” kapsamında sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç beraberinde Cizre Belediyesi KUDEB Birimi ekipleri ile birlikte tarihi İçkale’de devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Kaymakam Tunç, firma yetkilileri ile birlikte koruma kurulunca onaylanan projelerde eklemeler ve değişiklik talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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