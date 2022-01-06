Cizre’de resim ve şiir yarışması düzenlendi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve şiir yarışması düzenledi.

Cizre'de Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ‘’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda 0614 yaş grubuna yönelik ’Çocuk Gözüyle Polis’’ temalı resim ve şiir yarışması düzenlendi.

Yarışmada resim kategorisinde Final İlkokulu’ndan Azra Çağlı birinci olurken, Artukoğlu Ortaokulu’ndan Ali İhsan Öztürk ikinci, 100. Yıl İlkokulu’ndan İkranur Zeybek’te üçüncü oldu. Şiir kategorisinde ise Aşağıçeşme Ortaokulu’ndan Jiyan Keskin birinci, Abdulhakim Erdoğmuş ikinci, Şehit Salih Hüseyin Parça İlkokulu’ndan Şeima İverendi’de ise üçüncü oldu.

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