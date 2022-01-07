Eğitim Bir Sen’in düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

Şırnak Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen okullar arası halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Turnuva, tamamı eğitimcilerden kurulu 14 takımdan kurulurken, müsabakalar yaklaşık bir ay sürdü. Turnuva sonunda birinci İkizce İlkokulu, Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları programa katılan protokol tarafından takdim edildi.

Final maçını izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, sporculara gösterdiklerin başarılardan dolayı tebrik etti. Eğitim Bir Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, “Şırnak Eğitim Bir Sen olarak düzenlediğimiz futbol turnuvamızın final maçı ile tamamladık. Final maçımıza yoğun programına rağmen katılım sağlayan ve hediye takdiminde bulunan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir’e öncelikler teşekkür ederim. Birlik beraberliğimizi sağlayabilmek, ekip ruhunu takım ruhunu oluşturabilmek ve bunu canlı tutmak adına turnuvamızı düzenledik. Katılım sağlayan 14 okulumuza ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim. Centilmence FairPlay çerçevesi içerisinde bir müsabaka turnuvası gerçekleştirdik. Spor kardeşlik, birlik ve beraberlik unsurlarını ön plana çıkaran evrensel bir güçtür. Final maçını kazanan İkizce İlkokulu, ikinci olan Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımlarını tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

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